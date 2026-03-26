Токаев: товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 30 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 30 миллиардов долларов. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как заявил политик в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, прошедшей 26 марта в Астане, экономическое сотрудничество двух стран привело к поистине «уникальным результатам». Москве и Астане удалось без особого труда выйти на запланированный уровень продаж.

По словам Токаева, на сегодняшний день Россия является основным торговым партнером республики. Глава государства отметил, что совместными усилиями двум странам удалось реализовать уже больше 120 крупных проектов.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин провел с лидером Казахстана телефонный разговор. Уточняется, что они обсудили договоренности по дальнейшему развитию отношений двух государств. В их разговоре обращалось внимание на стратегическое партнерство и союзничество с учетом взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической сфере.