В карельской тайге обнаружили прятавшегося семь лет беглого осужденного

Мужчина скрывался от правосудия, полностью отказавшись от связи с внешним миром.
Константин Денисов 26-03-2026 14:24
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Сотрудники ФСИН обнаружили в карельской тайге прятавшегося там на протяжении семи лет мужчину, осужденного за нетяжкое преступление. Об этом сообщает 360.ru.

Суд приговорил его к одному году исправительных работ в 2018 году. Однако фигурант не захотел отбывать наказание и сбежал в лес.

На протяжении семи лет он жил в шалашах и палатках, которые ставил сам. Также мужчина отключил все средства связи и прекратил общение с окружением. Он одевался в найденные на помойке вещи и добывал себе пропитание самостоятельно.

Выйти на его след сотрудники ФСИН и МВД смогли совершенно случайно. Какой приговор ему вынесут теперь - неизвестно.

#в стране и мире #карелия #МВД РФ #ФСИН #суд #Приговор #тайга
