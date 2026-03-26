В карельской тайге обнаружили прятавшегося семь лет беглого осужденного

Сотрудники ФСИН обнаружили в карельской тайге прятавшегося там на протяжении семи лет мужчину, осужденного за нетяжкое преступление. Об этом сообщает 360.ru.

Суд приговорил его к одному году исправительных работ в 2018 году. Однако фигурант не захотел отбывать наказание и сбежал в лес.

На протяжении семи лет он жил в шалашах и палатках, которые ставил сам. Также мужчина отключил все средства связи и прекратил общение с окружением. Он одевался в найденные на помойке вещи и добывал себе пропитание самостоятельно.

Выйти на его след сотрудники ФСИН и МВД смогли совершенно случайно. Какой приговор ему вынесут теперь - неизвестно.