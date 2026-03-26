В Одессе уклонист открыл огонь по полицейским

В Одессе злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате ранены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским... В результате двое патрульных получили огнестрельные ранения», - говорится в публикации.

Отмечается, что нападавший находится в розыске за уклонение от мобилизации. Правоохранители организовали операцию по задержанию стрелка.

Ране сообщалось, что взрыв произошел в территориальном центре комплектации города Коломыя Ивано-Франковской области на западе Украины. В результате инцидента никто не пострадал.