Расчеты «Града» уничтожили позиции дроноводов ВСУ за Волчанском

Расчеты способны бить на расстояние до 20 км.
Варвара Шрадер Константин Денисов 25-03-2026 08:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Взяли два населенных пункта за двое суток - подразделения группировки войск «Север» вслед за освобождением Потаповки в Сумской области в Харьковской установили контроль над Песчаным. Военные  Telegram-каналы передают - наши бойцы сейчас продвинулись южнее поселка Песчаное, где зачистили сеть вражеских опорников. По несколько сот метров и сразу на 10 участках фронта каждый день отбивают у врага передовые подразделения «Севера».

Стандартная дальность стрельбы для РСЗО «Град» - от 15 до 20 км. То есть работу артиллеристы ведут по тылам противника как раз за освобожденным Волчанском. Это места дислокации вражеских операторов БПЛА, маршруты, по которым организовываются ротация и снабжение противника и крупные опорные пункты с боеприпасами или техникой. Расчет работает в основном в светлое время суток.

«Сейчас стараемся больше отрабатывать днем, так как, опять же, небо грязное, а по ночам оптоволокно видит в 100 раз лучше, чем человеческий глаз», - рассказал наводчик с позывным Курган.

Штурмовики группировки войск «Север» продвигаются вглубь Харьковской области. Продвижение российской армии фиксируется сразу на трех участках фронта - Липцовском, Великобурлукском и Волчанском. На последнем в ходе ожесточенных боев бойцы «Севера» продвигаются сразу в 10 направлениях, за сутки российские штурмовики отодвигают противника в среднем на несколько сотен метров дальше от границы Белгородской области. Реактивная артиллерия обеспечивает им максимально эффективную поддержку. «Град» за счет огромной площади поражения и разлета боеприпасов, помимо уничтожения целей, создает психологическое давление, вынуждая врага зарыться в землю и прекратить любое движение. Но при необходимости «Град» может вести полноценную контрбатарейную борьбу по конкретным точечным целям.

«Было уничтожено два танка, как бы для "Града" это тяжело, но мы справились, и по минимальной затрате. Они стояли тоже работали, и мы выскочили, отработали и попали удачно», - добавил Курган.

Активность украинских беспилотников - по-прежнему серьезная проблема. Труднее всего решать вопрос с дронами на оптоволокне - средства радиоэлектронной борьбы против них бессильны. Так что артиллеристам, назначенным следить за небом,  приходится регулярно сбивать БПЛА, но не все, а только те, которые залетают в ближнюю зону. Чтобы лишний раз не привлекать внимания к позиции, где стоит РСЗО.   

Кроме отлаженной схемы по постоянному контролю, за обстановкой в небе помогает артиллеристам следить и обвес на боевой машине. Благодаря бронированным листам даже удар по кабине не нанес боевой машине и личному составу серьезного урона. Водитель отделался легкой контузией и даже отказался от медицинской помощи. «Град» уехал с места удара своим ходом.

Помогает расчету и погода. Весна здесь уже практически полностью вступила в свои права. А это значит, что работать физически легче, а прятать боевую машину совсем скоро станет куда проще.

«Ну, сейчас зелень, да, будет, я думаю, чуть попроще. А когда вот снег - открыто везде, а зелень - нормально все будет», - объяснил командир боевой машины с позывным Десант.

Только что артиллеристы отработали по пункту управления украинских БПЛА в 15 км от расчета. Несмотря на то что погода по стандартным меркам нелетная, дронов на оптоволокне здесь очень много. Постоянно летают и разведка, и ударные БПЛА.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
