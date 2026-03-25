МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Топливный резервуар вспыхнул в аэропорту Кувейта после атаки БПЛА

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий пожара.
Глеб Владовский 25-03-2026 03:08
© Фото: iwasnevrhere_, X

В аэропорту Кувейта в результате атаки беспилотников вспыхнул топливный резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления гражданской авиации эмирата.

«Беспилотники нацелились на топливный бак в Международном аэропорту Кувейта, что привело к пожару... Предварительно, ущерб носит исключительно материальный характер, жертв нет», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что экстренные службы начали ликвидацию последствий пожара. Подробности инцидента не приводятся.

#в стране и мире #пожар #бпла #Аэропорт #Кувейт
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 