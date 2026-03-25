Топливный резервуар вспыхнул в аэропорту Кувейта после атаки БПЛА

В аэропорту Кувейта в результате атаки беспилотников вспыхнул топливный резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления гражданской авиации эмирата.

«Беспилотники нацелились на топливный бак в Международном аэропорту Кувейта, что привело к пожару... Предварительно, ущерб носит исключительно материальный характер, жертв нет», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что экстренные службы начали ликвидацию последствий пожара. Подробности инцидента не приводятся.