МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из России ограничили вывоз золота и наличности

Закон о наличной валюте вступит в силу 1 апреля 2026 года, о золоте - 1 мая 2026 года.
Вероника Левшина 25-03-2026 22:03
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Новым указом президента РФ запрещен вывоз в ЕАЭС наличной валюты от 100 тысяч долларов США и аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешат вывозить наличность только через определенные международные аэропорты, перечень которых правительство утвердит дополнительно, а также обязательным условием для станет наличие банковских выписок или иных документов, подтверждающих факт снятия денег со счетов.

Для золота исключения предусмотрены лишь для вывоза через аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» (Москва) и Владивосток (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Юрлица и ИП смогут вывозить золото за пределы ЕАЭС без ограничений по весу, но только при условии строгого соблюдения установленных административных процедур.

Напомним, недавно стало известно, что золотые резервы Центробанка РФ с начала военной операции на Украине увеличились более чем на $216 млрд, что достигло объема замороженных в Европе российских активов.

#валюта #ограничения #золото #указ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 