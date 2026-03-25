Из России ограничили вывоз золота и наличности

Новым указом президента РФ запрещен вывоз в ЕАЭС наличной валюты от 100 тысяч долларов США и аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешат вывозить наличность только через определенные международные аэропорты, перечень которых правительство утвердит дополнительно, а также обязательным условием для станет наличие банковских выписок или иных документов, подтверждающих факт снятия денег со счетов.

Для золота исключения предусмотрены лишь для вывоза через аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» (Москва) и Владивосток (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Юрлица и ИП смогут вывозить золото за пределы ЕАЭС без ограничений по весу, но только при условии строгого соблюдения установленных административных процедур.

Напомним, недавно стало известно, что золотые резервы Центробанка РФ с начала военной операции на Украине увеличились более чем на $216 млрд, что достигло объема замороженных в Европе российских активов.