Песков: Москалькова займет новую должность

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова займет новую должность после истечения полномочий в апреле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, конечно, будут (карьерные предложения - прим. ред.). Но какие - это уже от главы государства зависит», - ответил Песков на вопрос журналистов о возможной сфере деятельности и должности чиновницы.

Также Песков отметил, что в РФ не намечается отмена ограничений, устанавливающих запрет занимать лицам должность омбудсмена два срока.

Татьяна Москалькова занимает пост Уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года. Омбудсмен активно занимается защитой прав граждан, особенно в условиях СВО. Ключевые направления ее деятельности - возвращение пленных, поиск пропавших, содействие жителям приграничных регионов, правовое просвещение и прочее.