В Подмосковье 106 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления

В зоне риска находятся 575 домов, где проживают около восьми тысяч человек.
Вероника Левшина 25-03-2026 19:15
© Фото: Евгений Кузьмин, РИА Новости

Около 106 населенных пунктов в Московской области рискуют оказаться в зоне паводка. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

«С учетом многолетних наблюдений в 2026 году возможно подтопление участков местности на территории 106 населенных пунктов, расположенных на территории 28 городских округов», - цитирует агентство.

В зонах подтопления во время половодья могут оказаться 575 жилых зданий, где проживают около восьми тысяч человек.

Напомним, ранее эксперт назвала способы подготовить дачный участок к половодью. Эксперт советует сразу вложиться в создание надежной дренажной системы, в результате чего можно сэкономить средства на устранение последствия подтопления. Также необходимо укреплять фундамент и подвал, предусматривать сход влаги с крыши и размещать на территории больше растительности и меньше плитки.

#в стране и мире #Подмосковье #половодье
