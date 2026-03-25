В Дании сообщили об отставке правительства

Представители политических партий, избранных в Фолькетинг, получат право высказаться по поводу формирования нового правительства.
Вероника Левшина 25-03-2026 18:04
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подал в отставку правительства после встречи с королем Фредериком Х на тему результатов выборов и парламентской ситуации. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

Уточняется, что представителям политических партий, избранных в Фолькетинг, предоставят возможность высказаться по поводу предстоящего формирования правительства.

Досрочные парламентские выборы в Дании прошли 24 марта 2026 года. Всего баллотировались 12 партий. Лидирующую позицию заняла партия «Социал-демократы» с 21,9% голосов. Ее возглавляет премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
