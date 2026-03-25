В Дании сообщили об отставке правительства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подал в отставку правительства после встречи с королем Фредериком Х на тему результатов выборов и парламентской ситуации. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

Уточняется, что представителям политических партий, избранных в Фолькетинг, предоставят возможность высказаться по поводу предстоящего формирования правительства.

Досрочные парламентские выборы в Дании прошли 24 марта 2026 года. Всего баллотировались 12 партий. Лидирующую позицию заняла партия «Социал-демократы» с 21,9% голосов. Ее возглавляет премьер-министр Дании Метте Фредериксен.