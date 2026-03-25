Эксперт: дефицит чипов для ИИ усилится из-за блокировки Ормузского пролива

Ранее сообщалось о трудностях производства в Тайване из-за перебоев с поставками СПГ.
Константин Денисов 25-03-2026 12:23
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Руководитель научного направления «Микроэлектроника» Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин в беседе со «Звездой» подтвердил, что Тайвань испытывает трудности с производством чипов и микросхем для искусственного интеллекта, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и нарушения поставок СПГ.

По его словам, проблемы есть не только у Тайваня, а у всех стран-производителей подобной продукции. А связаны они не только с нарушением логистики, но и с ростом спроса, за которым не успевает производство.

«О том, что в мире из-за взлета вот этого дурацкого бума на искусственный интеллект стало не хватать мощностей в той же компании TSMC и в других - это свершившийся факт. Причем не хватает мощностей не только для производства чипов, но и для технологических операций по упаковке этих чипов уже в модули и сами корпуса. Если не будет хватать энергетики, естественно, без энергии фабрики не могут работать. Сокращения количества чипов нет, есть рост спроса, за которым мировое производство не успевает», - рассказал эксперт.

Он добавил, что передовые чипы делаются не только на основе процессорных схем компании Nvidia. Ее конкуренты, в том числе Samsung, научились делать их на основе схем так называемой сверхбыстрой памяти. Эти микросхемы с точки зрения доходов компании приносят более высокую прибыль, чем обычные схемы, поэтому компании сейчас переориентируют свое производство. Дефицит связан в том числе и с этим.

