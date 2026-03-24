«Саянский марш» объединил курсантов и ветеранов СВО

Умение выживать в экстремальных условиях - главный навык участников военных соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш». Они преодолели тяжелейший 30-километровый маршрут в горах, выполняя еще и спецзадания - такие, как эвакуация пострадавших, спуск по отвесному склону, а также стрельба и метание гранат.

Необкатанные, запорошенные рыхлым снегом-пухляком склоны Западных Саян покоряются даже опытным военным альпинистам не всегда. Перед самым финишем тройка лыжников, показывающая лучшее время на скоростном спуске, совершает досадную ошибку. Наверстывать уже всей команде придется на следующем участке.

На пенке - пластиковом прицепе для снегохода - 80 килограммов нагрузки, имитирующей утерянный боекомплект. «Эвакуация из ущелья» для бойцов самая, пожалуй, тяжелая в физическом плане задача второго дня проведения «Саянского марша». Здесь инструкторы и судьи оценивают, кроме спортивной подготовки каждого из военных спортсменов, еще и слаженность действий всей команды.

Вообще, на каждом из участков-задач - всего их за двухдневный марафон организаторы подготовили 12 - коллектив судей оценивает конкретный набор навыков военных альпинистов. «Саянский марш», говорят специалисты по горной подготовке, это не эстафета, где главное - первым добраться до финиша. Основной упор делается на уверенном и точном выполнении алгоритмов работы с альпинистским снаряжением, умении ориентироваться и правильно себя вести в условиях высокогорья, правильно распределять силы на дистанции.

Все участники шести команд понимают, что прежде всего они - военнослужащие горных подразделений и курсанты военных вузов. Потому особое внимание уделяется этапам боевой подготовки - стрельбе из стрелкового оружия и метанию гранаты. Отдельный участок - поиск утерянного в лавине, такова легенда, пакета документов. Под двухметровым слоем снега на скорость бойцы должны найти небольшой рюкзак.

«Саянский марш» - одно из самых долгоиграющих спортивных экстремальных состязаний в Вооруженных силах страны. Проводится он с 2018 года. Несмотря на то что маршрут и задачи для участников неоднократно менялись, базой проведения неизменно остается центр военно-спортивной подготовки ЦВО «Ергаки».

Умение выживать в экстремальных условиях, не просто выживать - выполнять задачи, работа в команде и при этом собственная инициатива - все эти навыки нужны нашим ребятам в зоне проведения спецоперации, подчеркивают организаторы. Большая часть военных альпинистов, приехавших в «Ергаки», - ветераны СВО. Для них марш - не только возможность передать опыт молодым сослуживцам, но и часть курса реабилитации.