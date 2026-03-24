Россиянам подсказали выгодные варианты отпуска в мае

Праздники помогут продлить отдых.
Константин Денисов 24-03-2026 06:17
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В мае у россиян будет выбор, как сделать свой отпуск максимально выгодным с финансовой точки зрения или по продолжительности. Об этом сообщает RT.

Май подарит два праздничных дня - 1 и 9 числа. В связи с тем, что 9-е попадает на субботу, выходной день сдвигается на понедельник, 11 мая. Таким образом, граждане будут отдыхать дважды по три дня.

Для того, чтобы планируемый отпуск получился выгодным финансово, необходимо брать его в период с 17 по 30 апреля. Поскольку рабочих дней в апреле больше, чем в мае, то и оплачивается каждый из них меньше. Соответственно, при таком подходе теряется меньшая часть дохода. Сам же отдых удлинится на три дня за счет первых майских праздников.

Если же стоит цель побольше отдохнуть, потратив при этом меньшее количество отпускных дней, то отпуск следует брать в короткий промежуток между праздниками - с 4 по 8 мая. По факту он составит 11 дней - с 1 по 11 мая, но из них отпускных будут только пять дней.

Важно помнить, что согласно действующему трудовому законодательству, одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

#в стране и мире #отдых #отпуск #деньги #Апрель #праздники #май
