В штате Техас взорвался нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод взорвался на территории американского штата Техас. Об этом сообщил телеканал Fox 26.

Уточняется, что инцидент произошел в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива. В Сети также появились кадры с места инцидента. На видеозаписи можно увидеть, как над заводом поднялся высокий столб черного дыма.

«На нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре произошел взрыв. Местная пожарная служба призвала жителей западной части города найти укрытие», - говорится в публикации.

Как сообщает телеканал, в результате инцидента никто не пострадал.