Расчеты «Акаций» уничтожили сеть мобильных складов ГСМ противника

В лесополосах Запорожской области нарушена логистика подразделений ВСУ, также неприятель не может обеспечивать бесперебойную работу техники и систем связи.
25-03-2026 05:15
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчеты 152-мм САУ «Акация» группировки войск «Восток» нанесли серию ударов по мобильным складам ГСМ и находившейся на позициях живой силе противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.

После обнаружения замаскированных объектов расчетами разведывательных БПЛА, координаты были переданы расчетам САУ «Акация». Артиллеристы выехали на закрытые огневые позиции, после чего уничтожили мобильные склады ГСМ, которые предназначены для оперативной заправки техники и обеспечения работы генераторов в пунктах управления беспилотниками.

«Работа и взаимодействие расчётов беспилотных летательных аппаратов и артиллерии обеспечены отечественными средствами связи и управления, даже вовремя активной работы средств радиоэлектронного подавления противника», - заявили в военном ведомстве.

Благодаря уничтожению запасов топлива подразделения ВСУ лишены возможности обеспечивать бесперебойную работу техники и систем связи.

Напомним, ранее расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» разгромили укрепления в лесополосах и оборудованные в зданиях позиции неприятеля в Запорожской области.


Украинские подразделения разместили в капитальных строениях огневые точки и склады боеприпасов, а в прилегающих лесополосах оборудовали сеть траншей и блиндажей.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.

#артиллерия #беспилотник #ВСУ #запорожская область #САУ "Акация"
