В Москве возложили цветы к мемориалу жертвам бомбардировок Югославии силами НАТО

Члены общероссийского общественного движения «Народный фронт» возложили цветы к мемориалу жертвам агрессии НАТО против Югославии у посольства Сербии в Москве. В мероприятии приняли участие около 100 человек, включая посла Белграда в России Момчило Бабича.

В марте 2026 года исполняется 27 лет с момента массированных бомбардировок силами НАТО мирных балканских городов - тогда в ходе многомесячных атак по территории бывшей Югославии было убито более пяти с половиной тысяч мирных граждан.

«В далеком 1999 году впервые было уничтожено международное право. Впервые без всяких на то оснований, без санкции ООН начались варварские бомбардировки братской Сербии. То, что сегодня происходит в мире, когда суверенитет отходит на второй план, а на первом оказываются не более чем коммерческие интересы, - это, к сожалению, продолжение того, что началось тогда, в 1999 году», - заявил в ходе церемонии руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

Посол Сербии в свою очередь выразил искреннюю благодарность россиянам, которые продолжают чтить память погибших, несмотря на то что с момента их гибели прошло более четверти века. Бабич пообещал, что такое братское отношение России к сербам никогда не будет забыто народом его страны.

Ранее Сербская академия наук и искусств, а также другие научные объединения страны подписали декларацию против сноса здания Генштаба Союзной Республики Югославия и прилегающих объектов, разрушенных авиацией НАТО в 1999 году.