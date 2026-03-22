Путин назначил Алексея Ушакова послом России в Перу

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя директора департамента кадров МИД РФ Алексея Ушакова новым послом Москвы в Перу. Глава государства подписал соответствующий указ.

Параллельно от этой должности был освобожден занимавший ее Игорь Романченко. Ушаков получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса в 2021 году.

С 2018 года Ушаков возглавлял российские дипломатическое представительство в Перу. Стаж его дипломатической службы составляет 47 лет.

В феврале конгресс Перу отправил президента в отставку за два месяца до выборов.