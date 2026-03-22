Путин назначил Алексея Ушакова послом России в Перу

Игорь Романченко освобожден от этой должности указом президента РФ.
Константин Денисов 24-03-2026 12:28
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя директора департамента кадров МИД РФ Алексея Ушакова новым послом Москвы в Перу. Глава государства подписал соответствующий указ.

Параллельно от этой должности был освобожден занимавший ее Игорь Романченко. Ушаков получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса в 2021 году.

С 2018 года Ушаков возглавлял российские дипломатическое представительство в Перу. Стаж его дипломатической службы составляет 47 лет.

В феврале конгресс Перу отправил президента в отставку за два месяца до выборов.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Перу #посол
