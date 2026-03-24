В Театре Моссовета прошла церемония награждения премии «Ника»

В Москве состоялась церемония национальной кинематографической премии «Ника». Вручения наград проходило на территории Театра Моссовета.

Кинолента «Ветер» стала лауреатом премии как лучший фильм. За нее также были вручены четыре статуэтки: оператору Даниле Горюнкову, звукорежиссеру Александру Феденеву, а также сценаристам Петру Луцику и Алексею Саморядову.

За главные роли в кино наград были удостоены актеры Константин Хабенский и Светлана Крючкова. Также обладателем статуэтки в номинации «Открытие года» стал режиссер Феликс Умаров благодаря работе над кинолентой «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшим же режиссером стал Бакур Бакурадзе за фильм «Лермонтов».

Кроме того, скончавшийся в январе директор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был удостоен специального приза за вклад в кинематографические науки, критику и образование.