Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Известная американская актриса Кэрри Энн Флеминг скончалась на 52-м году жизни. Как сообщает aif.ru, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди.
Флеминг умерла еще 26 февраля, однако об этом стало известно только сейчас. У актрисы осталась дочь.
Первым о смерти Флеминг сообщил актер Джим Бивер. Он снимался вместе с ней в сериале «Сверхъестественное», который принес Флеминг популярность.
Кроме того, она снималась в таких блокбастерах, как «Я - зомби» и «Алиса в стране чудес».
Флеминг умерла в городе Сидни (провинция Британская Колумбия).
