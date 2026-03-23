Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Известная американская актриса Кэрри Энн Флеминг скончалась на 52-м году жизни. Как сообщает aif.ru, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди.

Флеминг умерла еще 26 февраля, однако об этом стало известно только сейчас. У актрисы осталась дочь.

Первым о смерти Флеминг сообщил актер Джим Бивер. Он снимался вместе с ней в сериале «Сверхъестественное», который принес Флеминг популярность.

Кроме того, она снималась в таких блокбастерах, как «Я - зомби» и «Алиса в стране чудес».

Флеминг умерла в городе Сидни (провинция Британская Колумбия).