По информации военкора «Звезды», штурмовики группировки «Центр» еще продвинулись в Гришино, его большая часть под российским контролем. Продолжается и зачистка Белицкого, закрепились наши бойцы и на подступах к Новому Донбассу. При мощной поддержке гаубиц передовые подразделения «Центра» выбивают боевиков из Константиновки.

Расчет ведет работу по целям на Добропольском направлении. Артиллеристы уничтожают командные пункты и точки управления беспилотниками ВСУ. Весь процесс подготовки и наведения занимает пару минут. «Д-30» - это точное и эффективное, но при этом очень простое и интуитивно понятное орудие.

«После команды "Прицелы и угломеры", выставляем мы сразу прицел, угломер выводим на точку наводки и сверяемся с пузырьками, вертикально-горизонтально. После чего производим выстрел», - рассказал наводчик с позывным Папай.

Группировка «Центр» продолжает продвижение на Добропольском направлении, при этом отрезая пути снабжения ВСУ. Бои идут в районе Новоалександровки, Василевки и Красноярского. Продолжается зачистка Белицкого и Гришина, последнее уже более чем на половину находится под устойчивым контролем наших подразделений. Северо-восточнее подразделения группировки создают плацдарм для продвижения к Славянско-Краматоской агломерации. Наши бойцы заходят в тыл к формированиям ВСУ в Константиновке. В самом городе наступление ведется сразу с двух сторон - с северо-востока и юго-запада. Под контролем нашей армии уже более 60% территории.

Помехой в работе артиллеристов являются вражеские беспилотники. Как только звук приближается, боевая работа сразу прекращается. Пока стрелки пытаются сбить дрон, расчет маскирует орудие и бежит в укрытие.

Но как только опасность минует, работа продолжается. Расчет в этот момент похож на единый механизм - каждый четко знает свою роль. Боец с позывным Шахматист подписал контракт недавно, но успел адаптироваться. Помог хороший курс подготовки и поддержка боевых товарищей.

«Не смог дома сидеть, стал смотреть новости и захотел сюда прийти. Инструкторы хорошие, объясняют все понятно. Инструктор у меня с позывным Док. Все нравится, все устраивает», - рассказал заряжающий Шахматист. «Люди разные приходят, и поэтому приходится в психологическом моменте с ними работать», - объяснил командир орудия.

Помог и спорт, которым молодой человек занимался до подписания контракта. Как оказалось, он не единственный спортсмен в расчете.

«У спортсмена принято же жить в регламенте, в армии я почувствовал себя как рыба в воде. Постоянно собранный, постоянно быть в форме, постоянно к неожиданностям быть готовым. Спорт очень сильно помог», - рассказал заряжающий Снег.

Поэтому теперь свободное время проходит в дружеских турнирах.

Южнее Доброполья подразделения группировки освободили населенный пункт Павловка в ДНР, а также «Центр» продвигается вглубь Днепропетровской области и там продолжает создание полосы безопасности. От боевиков там освобождают Новопавловку, Новоподгорное и Гавриловку. Ежедневно в зоне ответственности группировки ВСУ теряют свыше 300 военнослужащих и десятки единиц техники.