Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пожар в Москве ликвидирован на площади 100 квадратных метров. К сожалению, три человека погибли», - говорится в сообщении.
На данный момент огонь полностью ликвидирован. Спасателям удалось эвакуировать 19 человек, в том числе пятерых детей.
Для борьбы с возгоранием привлекались 86 пожарных и 23 единицы техники. Причины пожара пока неизвестны, на месте продолжают работу экстренные службы.
