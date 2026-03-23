Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Москве ликвидирован на площади 100 квадратных метров. К сожалению, три человека погибли», - говорится в сообщении.

На данный момент огонь полностью ликвидирован. Спасателям удалось эвакуировать 19 человек, в том числе пятерых детей.

Для борьбы с возгоранием привлекались 86 пожарных и 23 единицы техники. Причины пожара пока неизвестны, на месте продолжают работу экстренные службы.