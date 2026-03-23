Умер зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин

Умер зампред Комитета по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Будучи заместителем Председателя Комитета по обороне делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», - подчеркнул он.

Володин подчеркнул, что Швыткин был награжден, в том числе, тремя орденами Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Депутату было 60 лет.

Причина смерти не указывается.