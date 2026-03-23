Столкновение самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка попало на видео

Появились кадры того, как самолет авиакомпании Air Canada протаранил пожарную машину на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента погибли оба находившихся в кабине лайнера пилота, в то время, как более 40 получили ранения разной степени тяжести.

Трагедия произошла в результате ошибки авиадиспетчера - сотрудник воздушной гавани признался, что случайно дал разрешение водителю спецтранспорта на пересечение полосы. Через пару секунд диспетчер осознал свою оплошность и попытался отменить команду, однако в пожарной машине его не услышали.

Ранее все аэропорты столицы Соединенных Штатов Вашингтона закрылись из-за инцидента в диспетчерском центре в Уоррентоне. Резкий химический запах повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров