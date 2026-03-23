Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Умер предприниматель и владелец онлайн-платформы OnlyFans Леонид Радвинский. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Миллиардеру было 43 года. Уточняется, что он продолжительное время боролся с раком.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком», - заявили в OnlyFans.

Леонид Радвинский родился в Одессе в 1982 году, в юности эмигрировал в Соединенные Штаты.

Владельцем OnlyFans он стал в 2018 году и управлял платформой через компанию Fenix International. С 2021 года он полностью контролировал бизнес, оставаясь единственным акционером. Согласно данным Bloomberg, за это время он получил свыше $1,8 миллиарда дивидендов. К 2024 году платформа насчитывала более 4,6 миллиона аккаунтов создателей контента и около 377 миллионов подписчиков, а ее годовая выручка достигла $1,4 миллиарда. В том же году Радвинский передал права на компанию в траст.