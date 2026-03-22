Овечкин забил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

На счету россиянина 923 шайбы в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф.
Виктория Бокий 22-03-2026 22:19
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Хоккеист стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги, кто забил столько же шайб.

Сегодня «Вашингтон» принимает «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. На 15-й минуте третьего периода Овечкин забил свой тысячный гол.

Теперь на счету россиянина 923 шайбы в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф. Он провел 1 723 матча, 1 562 из которых в «регулярке» и 161 – в плей-офф.

Пока первым в истории НХЛ, забившим более тысячи шайб, остается канадец Уэйн Гретцки. На его счету 1 016 голов в 1 694 матчах.

Напомним, в прошлом году Овечкин побил «вечный» рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. На церемонии награждения с речью выступил канадский хоккеист Уэйн Гретцки, чей рекорд побил россиянин. Он заявил, что никто больше не сможет забить больше шайб, чем Овечкин.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин
