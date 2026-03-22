Политолог объяснил, почему забастовки профсоюзов в Германии обречены

Забастовки немецких фармацевтов, как и представителей любой другой отрасли экономики ФРГ, ни к чему не приведут. Такого мнения придерживается политолог Сергей Маркелов. В беседе со «Звездой» он прокомментировал ситуацию в Германии, где завтра работники аптек устраивают забастовку. Организует стачку профсоюз.

«Можно понять фармацевтов, которые выступают с претензиями. С другой стороны, отраслевые профсоюзы пользуются моментом и добавляют к естественным требованиям спекулятивный момент. Они понимают, что правительство в опале, его рейтинги низкие, кабмин выживает. Они добавляют спекулятивный момент», - сказал Маркелов.

Ситуация с аптеками в Германии особенная, напомнил он. Подавляющее их большинство находятся в частных руках. Предприниматели могут устроить забастовку, но сидеть неделями и требовать поблажек от властей им не по карману.

«В Германии 99 процентов аптек частные и правительство умеет управлять такими отраслевыми возражениями. Государство всегда побеждает частный капитал, потому что частному капиталу надо зарабатывать, а правительство только управляет деньгами. Почему забастовки слетают? Правительство понимает, что затягивать профсоюзам невыгодно, будут убытки. Забастовка не будет идти год, не будет идти месяц. Они день-два посидят и все», - объяснил политолог.

Это не значит, что правительство Германии будет брать измором профсоюз фармацевтов, уточнил собеседник «Звезды». Они встретятся, выслушают друг друга и правительство выставит свои условия, отличные от тех, что требует частный капитал. И ему придется согласиться, уверен Сергей Маркелов.

Завтра по всей Германии закроются аптеки, пишет Bild. Протесты объединят более 160 тысяч сотрудников. Главная их претензия - недофинансирование отрасли. В Германии уже 13 лет не повышают зарплаты, а расходы выросли на 65%. С 2013 года по всей стране закрылись 20% аптек.