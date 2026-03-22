Политолог объяснил, почему забастовки профсоюзов в Германии обречены

Завтра по всей Германии закроются аптеки, забастовка объединит более 160 тысяч сотрудников.
Ян Брацкий 22-03-2026 15:33
© Фото: IMAGOMatthias Wehnert www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Забастовки немецких фармацевтов, как и представителей любой другой отрасли экономики ФРГ, ни к чему не приведут. Такого мнения придерживается политолог Сергей Маркелов. В беседе со «Звездой» он прокомментировал ситуацию в Германии, где завтра работники аптек устраивают забастовку. Организует стачку профсоюз.

«Можно понять фармацевтов, которые выступают с претензиями. С другой стороны, отраслевые профсоюзы пользуются моментом и добавляют к естественным требованиям спекулятивный момент. Они понимают, что правительство в опале, его рейтинги низкие, кабмин выживает. Они добавляют спекулятивный момент», - сказал Маркелов.

Ситуация с аптеками в Германии особенная, напомнил он. Подавляющее их большинство находятся в частных руках. Предприниматели могут устроить забастовку, но сидеть неделями и требовать поблажек от властей им не по карману.

«В Германии 99 процентов аптек частные и правительство умеет управлять такими отраслевыми возражениями. Государство всегда побеждает частный капитал, потому что частному капиталу надо зарабатывать, а правительство только управляет деньгами. Почему забастовки слетают? Правительство понимает, что затягивать профсоюзам невыгодно, будут убытки. Забастовка не будет идти год, не будет идти месяц. Они день-два посидят и все», - объяснил политолог.

Это не значит, что правительство Германии будет брать измором профсоюз фармацевтов, уточнил собеседник «Звезды». Они встретятся, выслушают друг друга и правительство выставит свои условия, отличные от тех, что требует частный капитал. И ему придется согласиться, уверен Сергей Маркелов.

Завтра по всей Германии закроются аптеки, пишет Bild. Протесты объединят более 160 тысяч сотрудников. Главная их претензия - недофинансирование отрасли. В Германии уже 13 лет не повышают зарплаты, а расходы выросли на 65%. С 2013 года по всей стране закрылись 20% аптек.

#Германия #политолог #наш эксклюзив #Аптеки #Фармацевтика #забастовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
