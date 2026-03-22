Спасатели разбирают завалы на месте обрушения двух домов в Стамбуле

Два жилых дома обрушились в центре Стамбула. Инцидент произошел в центральном районе Фатих. В настоящий момент идет спасательная операция, сообщает AHaber.

«Два жилых дома обрушились в районе Фатих. Начата поисково-спасательная операция, но точных данных о том, сколько человек под завалами, нет», - говорится в сообщении канала.

Предварительной причиной обрушения здания могла стать утечка газа или некачественные строительные материалы, из которых были возведены строения. К этому часу известно о пяти пострадавших, которых спасателям удалось извлечь из-под завалов. Они госпитализированы. Ведутся поиски еще одного человека. По данным спасателей, в момент обрушения в домах больше никого не было.

Поисково-спасательная операция продолжается, район оцеплен полицией. Очевидцы сообщили властям, что незадолго до того, как здания «сложились», они слышали звук взрыва и почувствовали ударную волну. Версия с хлопком газа является приоритетной, уточнили в полиции.