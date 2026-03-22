В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета

Спасатели нашли тела шестерых из семи человек, которые были на борту при крушении вертолета Вооруженных сил Катара. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

В заявлении ведомства говорится, что смерть обнаруженных подтверждена. Поиски последнего пропавшего продолжаются. Катарское правительство выразило глубокие соболезнования семьям погибших.

Вертолет Катарских вооруженных сил разбился в территориальных водах страны в ночь на 22 марта. Министерство обороны сообщило, что катастрофа произошла из-за технической неисправности во время выполнения планового задания.

Ранее три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке кувейтскими системами ПВО. Все шесть членов экипажей катапультировались.