МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета

Rатастрофа произошла из-за технической неисправности.
Владимир Рубанов 22-03-2026 13:05
© Фото: Mahmoud Hefnawy dpa, Global Look Press

Спасатели нашли тела шестерых из семи человек, которые были на борту при крушении вертолета Вооруженных сил Катара. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

В заявлении ведомства говорится, что смерть обнаруженных подтверждена. Поиски последнего пропавшего продолжаются. Катарское правительство выразило глубокие соболезнования семьям погибших.

Вертолет Катарских вооруженных сил разбился в территориальных водах страны в ночь на 22 марта. Министерство обороны сообщило, что катастрофа произошла из-за технической неисправности во время выполнения планового задания.

Ранее три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке кувейтскими системами ПВО. Все шесть членов экипажей катапультировались.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #катар #Персидский залив #Крушение вертолета #военная операция
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 