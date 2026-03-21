Трое погибли и четверо пострадали в ДТП с бензовозом под Таганрогом

Грузовой автомобиль столкнулся с четырьмя легковушками.
Владимир Рубанов 21-03-2026 14:22
© Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Три человека погибли при аварии с участием бензовоза на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным ведомства, бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. Четверых пострадавших доставили в больницы Таганрога. Для ликвидации последствий аварии привлекли 45 спасателей и 16 единиц специализированной техники.

ДТП произошло в Неклиновском районе Ростовской области, на 34 км автодороги Р-280, уточнили в МЧС. На участке дороги организовали реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следователи полиции. В соцсетях появились кадры мощного пожара на трассе с черным облаком и сгоревшими автомобилями.

#Ростовская область #авария #ДТП #МЧС России #Таганрог #бензовоз
