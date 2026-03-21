На трассе «Ростов-Таганрог» после ДТП загорелся бензовоз

Очевидцы пишут о массовом ДТП.
Владимир Рубанов 21-03-2026 13:39
© Фото: club229813824, VK © Видео: club229813824, VK

Бензовоз загорелся на 33-м километре автодороги «Ростов - Таганрог», сообщает ГУ МВД по Ростовской области. Правоохранительные органы выясняют причины аварии.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следователи Главного следственного управления полиции. Они устанавливают детали случившегося.

Очевидцы пишут о массовом ДТП. По их словам, сгорели не менее 5 машин и бензовоз. Официально это пока не подтверждено. Данных о пострадавших на данный момент нет.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, что на трассе произошел мощный пожар. Над местом аварии возникло огромное черное облако, а также видно несколько сгоревших легковых автомобилей. В районе ДТП затруднен проезд.

#пожар #Ростовская область #авария #ДТП #Таганрог #бензовоз
