Уникальные чертежи БПЛА времен внука Николая I показали в крымском музее

Первый беспилотник появился в России больше 100 лет назад. Историки обнаружили уникальные чертежи времен внука Николая I. Коллекция Дворца Дюльбер, реликвии семьи Романовых – те, что удалось вернуть из частной коллекции из Европы на родину в Крым. Секретные разработки, которые не сразу разгадали историки.

«Изучив эти чертежи, мы пришли к выводу, что эти рисунки и есть первые схемы БПЛА, создавал их Петр Николаевич именно здесь, в Дюльбере, в своем рабочем кабинете. Естественно, все это проводилось в секретности и никто не знал, чем он там занимается», - сказал консультант по музейной деятельности Александр Логинов.

Для того времени - самая настоящая сенсация. Схема первого беспилотника нарисована от руки карандашом - каждую деталь великий князь Петр Романов прорисовывал тщательно. Черно-белый эскиз обнаружили сотрудники крымского музея в госархиве Российской Федерации. А вместе с рисунком установили и новые подробности - как создавался и где испытывался аппарат.

Центр полетных испытаний первых отечественных дронов находился на южном берегу Крыма. Южная башня дворца Дюльбер служила, как сейчас сказали бы, пунктом запуска беспилотников. Под куполом самая высокая точка во дворце, откуда запускать их было удобнее всего. А приземлялись они во внутреннем дворике. Вокруг Дюльбера тогда еще не было ничего, что мешало бы посадить беспилотник.

«А экспериментировали с этой юго-западной башни до Первой Мировой войны. В этой башне у семьи была домашняя обсерватория, здесь стоял телескоп и, конечно, семья знала все особенности полетных аппаратов. Петр Николаевич был также изобретателем одного из аэропланов», - рассказала менеджер отдела музейно-экскурсионного обслуживания Лариса Савостьянова.

Баллон с газом, пропеллер, небольшие подкрылки и контейнер для груза. Таким был первый беспилотник 100 с лишним лет назад. Простота исполнения - все на законах физики.

«Привязывали провод к этому беспилотнику, он мог отлететь. Провод растягивался и чтобы связисты не бегали под огнем с катушками и кабелем, устанавливались такие аппараты. Провод закидывался туда, где опасно и потом передавали какую-то информацию», - объяснил консультант по музейной деятельности Александр Логинов.

Хранящий в коллекции музея чертеж доказывает существования самых ранних отечественных разработок БПЛА. Документ, заверенный подписью князя Петра Николаевича - внука Николая I. Именно в Крыму, где возникла знаменитая Кача - первая школа подготовки военных летчиков, начиналось становление и беспилотной авиации.