Два «Гиацинта» для противника: как работают артиллеристы ГрВ «Север»

Пока «Гиацинт-С» двигается на огневую точку, на месте уже работает топогеодезист на буссоли. Он готовится корректировать и направлять наводчика.

Только что артиллеристы нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на расстоянии примерно в 20 километрах. Важно, что «Гиацинт-С» - это именно самоходное орудие. В межсезонье, когда стаял снег, очень мешает бездорожье - дает о себе знать количество воды в лесу. Но артиллеристам это не мешает, они могут перемещаться и менять огневые позиции.

Огонь по укреплениям, опорным пунктам и разнообразным орудиям противника - каждодневная рутина для расчета. Запоминаются полноценные артиллерийские дуэли - когда противник пытается огрызаться. В последней такой битве жертвой стала американская гаубица М777.

«Мы быстрее срабатываем, и они не успевают уже по нам сработать», - говорит топогеодезист с позывным Зенит.

Иногда точность стрельбы удивляет даже самих артиллеристов.

«Нужно было попасть в мост, под которым прятались. А я попал под мост - туда, где прятались. И это удалось с первого выстрела», - говорит наводчик с позывным Бача.

Такая точечная работа по срыву ротации и снабжения противника, уничтожению укрепрайонов и скоплению живой силы противника позволяет штурмовикам группировки «Север» еще быстрее продвигаться вперед. Наступают российские бойцы на Харьковском направлении сразу на нескольких участках фронта: Волчанском, Липцовском и Великобурлукском. Каждый день штурмовики расширяют буферную зону в Харьковской области на несколько сотен метров. В том числе благодаря постоянной огневой поддержке.

«Идет накат, людям поступает команда оставаться на месте, чтобы они не попали под наш огонь, чтобы мы не пересеклись с ними огнями, где буферная зона. В этот момент мы отрабатываем. Когда отработали - им дается команда уже идти на штурм дальше, или там зачистка, или что, чтобы они уже там дальше могли продвинуться», - объясняет командир орудия с позывным Нулевка.

Но помогает штурмовикам не только самоходный «Гиацинт». Буксируемое орудие тоже работает, но с закрытой огневой позиции. Здесь упор делается на маскировку и слияние с местностью.

«Постоянно после отработки по цели сразу же уходим с улицы. Потому что сразу же вылетает разведчик, сразу начинает смотреть с воздуха - откуда был выстрел, когда был выстрел. И стараемся сразу минимизировать все», - говорит артиллерист с позывным Аркан.

Несмотря на обстановку, ночью тоже идет работа.

«Мы к этому подготовлены, у нас есть теплоизоляционные одеяла. После того как мы отрабатываем по цели - сразу же их берем и накрываем орудие, чтобы не было видно в тепловизор. И сразу же уходим с открытки», - говорит Аркан.

Но даже если позиция вскрывается вражеской разведкой, артиллеристы готовы и к такому сценарию. Сначала разбираются с конкретными БПЛА, потом меняют позицию.