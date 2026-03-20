Снежный циклон парализовал движение на трассе Владивосток - Хабаровск

На трассе «Уссури» столкнулись 25 машин. Там открыли пункт обогрева.
Владимир Рубанов 20-03-2026 09:31
Центральные районы Приморского края оказались под натиском снежного циклона в пятницу, 20 марта. В Уссурийске из-за снегопада пробки достигли девяти баллов. Тротуары оказались полностью заметены, автомобили исчезли в сугробах. Во Владивостоке ситуация была более спокойной, хотя и там дул сильный ветер.

На федеральной трассе А-370 Владивосток - Хабаровск в районе Уссурийска произошло массовое ДТП с участием 25 машин. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Один человек получил травмы, пострадавших больше нет. Для оказания помощи на месте развернули мобильный пункт обогрева.

На трассе также произошло несколько более мелких ДТП. Автомобили блокировали движение и вылетали с дороги. В селе Новоникольск под Уссурийском из-за потери управления фура съехала в кювет. Кабина оказалась в канаве, а полуприцеп полностью парализовал движение.

Дорожники сообщили, что для расчистки федеральной трассы задействовали 14 комбинированных машин, три трактора, три погрузчика и автогрейдер. На дорогу высыпали 660 кубометров пескосоляной смеси и около 90 тонн противогололедного реагента. Водителям рекомендовали по возможности воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

