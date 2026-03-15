Парковочная анархия: как в Москве борются с чужими авто во дворах

Двор многоквартирного дома на бульваре Яна Райниса стал «перехватывающей» парковкой.
Ярослав Склянной 20-03-2026 21:48
Парковочная анархия уже семь лет беспокоит жильцов многоквартирного дома на улице Яна Райниса. Машины оккупировали почти все тротуары и пешеходные зоны. Причем оставляют свои авто здесь не только местные. С недавних пор проблем здесь останавливаются таксисты и не только.

В пешей доступности от дома находятся три парка и торговый центр. Двор стал «перехватывающей» парковкой. Жильцы говорят, что часто видят здесь людей, которые парковали машины и уходили за покупками.

При первой же возможности местные жители проголосовали за установку сразу трех шлагбаумов на въездах во двор. Поставили их по новой упрощенной программе «Московского паркинга». Новые устройства открываются не только с пульта управления, но и с помощью ИИ. У каждого устройства стоит камера. Принцип действия прост: если камера распознает номер, который есть в базе жильцов, то проезд открывается.

Раньше, чтобы установить шлагбаум, нужно было собрать с каждого жильца документы и деньги на установку, а потом месяцами ждать своей очереди. Теперь такая волокита в прошлом. Решение принимается онлайн в «Электронном доме». Заявка уходит на единый транспортный портал. Специалисты приезжают, оценивают возможность установки. На выходе - готовый проект, согласованный с жильцами.

Первый год жильцы пользуются шлагбаумом бесплатно. Дальше - ежемесячное обслуживание по тарифам, которые сейчас утвердят. Пенсионеры, живущие здесь, но у которых нет своего авто, освобождены от платы по льготе. Стало известно, что в программу упрощенной установки заявки подали уже более 1000 многоквартирных домов.

