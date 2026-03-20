Самолет с премьером Бабишем развернулся после сообщений о теракте в Чехии

Премьер-министр Чехии направлялся на дебаты в Венгрию.
Виктория Бокий 20-03-2026 20:11
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем на борту на пути в Будапешт развернулся и полетел обратно в Прагу. Об этом сообщает портал Denikn.

Причиной возвращения воздушного судна в аэропорт вылета стали сообщения о возможных терактах в Чехии. Отмечается, что в пятницу Бабиш должен был провести дебаты с венгерскими журналистами.

По информации портала, в шесть часов по местному времени премьер-министр проведет Государственный совет безопасности. К этому времени он уже должен вернуться в Чехию.

Ранее Андрей Бабиш высказался о стремлении ЕС к диалогу с РФ. По его мнению, лидеры Евросоюза слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. 

