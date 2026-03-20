Путин обсудил с членами Совбеза развитие системы МВД

Докладчиками выступили Сергей Шойгу и Антон Силуанов.
Виктория Бокий 20-03-2026 19:28
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ развитие системы МВД. Докладчиками выступили секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

«У нас сегодня вопрос, посвященный развитию системы министерства внутренних дел», — сказал глава государства.

Первым докладчиком выступил Сергей Шойгу. Владимир Путин добавил, что попросил его обобщить все предложения, поступающие из разных ведомств по этому вопросу.

Напомним, предыдущее заседание Совбеза, прошедшее в феврале, президент России посвятил вопросам укрепления конституционного строя РФ. Тогда докладчиком выступил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
