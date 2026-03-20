Площадь пожара на рынке в Солнечногорске увеличилась до 5 тысяч квадратов

В подмосковном Солнечногорске горит строительный рынок. Огнем охвачена территория в 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Сведения о пострадавших не поступали.

«Площадь пожара увеличилась. Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка», - отметили в подмосковном главке МЧС.

Очевидцам удалось снять место пожара из окон близлежащей многоэтажки. Над местом возгорания поднимаются клубы густого черного дыма, видно пламя. Сейчас с огнем борются 42 спасателя, привлечены 15 единиц специальной техники, территория оцеплена. Ведется наращивание группировки сил и средств. Причины возгорания будут определены по результатам осмотра места происшествия и на основании пожарно-технической экспертизы.