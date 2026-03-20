Расчет ЗУ-23-2 уничтожил ударные вражеские БПЛА на Краснолиманском направлении

Военнослужащие зенитного расчета 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили группу ударных беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

При обнаружении летательного аппарата военнослужащие применили по нему весь спектр вооружения, принимая во внимание высоту, скорость полета и тип беспилотника. Основным калибром для борьбы с БПЛА служат 23-мм установки ЗУ-23-2.

Для уничтожения низколетящих целей расчеты также задействуют крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Находясь на передовых рубежах и прикрывая приграничье, зенитчики создают надежный «купол» для сухопутных сил. Они оберегают личный состав и технику, а также мирное население и инфраструктуру от ударов с воздуха.

Подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство. Они поражают разведывательные и ударные беспилотные аппараты самолетного типа, а также вражеские дроны типа «Баба-яга».

Министерство обороны России ранее опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении. С камер беспилотников видно, как операторы выводят аппараты на автомобильную и бронированную технику противника, после чего следуют точные попадания.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.