МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ЗУ-23-2 уничтожил ударные вражеские БПЛА на Краснолиманском направлении

ВС РФ применили по ним весь спектр вооружения, принимая во внимание высоту, скорость полета и тип БПЛА.
20-03-2026 06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие зенитного расчета 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили группу ударных беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

При обнаружении летательного аппарата военнослужащие применили по нему весь спектр вооружения, принимая во внимание высоту, скорость полета и тип беспилотника. Основным калибром для борьбы с БПЛА служат 23-мм установки ЗУ-23-2.

Для уничтожения низколетящих целей расчеты также задействуют крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Находясь на передовых рубежах и прикрывая приграничье, зенитчики создают надежный «купол» для сухопутных сил. Они оберегают личный состав и технику, а также мирное население и инфраструктуру от ударов с воздуха.

Подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство. Они поражают разведывательные и ударные беспилотные аппараты самолетного типа, а также вражеские дроны типа «Баба-яга».

Министерство обороны России ранее опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении. С камер беспилотников видно, как операторы выводят аппараты на автомобильную и бронированную технику противника, после чего следуют точные попадания.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #ВСУ #зу-23 #уничтожение #краснолиманское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 