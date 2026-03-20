Умерла жена Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

Мшанская долгие годы работала на советском телевидении в должности музыкального редактора.
Владимир Рубанов 20-03-2026 14:17
© Фото: nikastrizhak, Telegram

В Санкт-Петербурге умерла телеведущая Галина Мшанская, жена народного артиста СССР Олега Басилашвили. В феврале ей исполнился 91 год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования народному артисту СССР и почетному гражданину города Олегу Басилашвили по поводу утраты его супруги. В телеграмме, опубликованной на сайте городской администрации, Беглов отметил, что Галина Евгеньевна была ярким, талантливым человеком.

По словам губернатора, программы и интервью Мшанской отличались безупречным петербургским стилем. Она была глубоким знатоком театра и классической музыки, став для многих проводником в мир высокого искусства.

Мшанская долгие годы трудилась на советском телевидении в должности музыкального редактора. Она сыграла ключевую роль в популяризации опер и оперетт благодаря их телевизионным экранизациям в 1970-1980-х годах. Благодаря ее усилиям зрители смогли познакомиться с шедеврами мирового музыкального искусства, такими как опера «Дон Паскуале».

Позже она создала и вела программу «Царская ложа», которая освещала культурную жизнь Санкт-Петербурга. Кроме того, Мшанская занимала должность шеф-редактора отдела художественных программ студии «Культура» ГТРК «Санкт-Петербург». В 2008 году ей было присвоено звание кавалера ордена Дружбы народов.

В начале 1960-х годов во время съемок телеспектакля «Кюхля» впервые встретились Галина Мшанская и Олег Басилашвили. В браке у них родились две дочери. Ольга Мшанская работает на петербургском телевидении, а Ксения Басилашвили до закрытия радиостанции была обозревателем по вопросам культуры на «Эхе Москвы».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
