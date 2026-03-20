Умерла жена Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

В Санкт-Петербурге умерла телеведущая Галина Мшанская, жена народного артиста СССР Олега Басилашвили. В феврале ей исполнился 91 год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования народному артисту СССР и почетному гражданину города Олегу Басилашвили по поводу утраты его супруги. В телеграмме, опубликованной на сайте городской администрации, Беглов отметил, что Галина Евгеньевна была ярким, талантливым человеком.

По словам губернатора, программы и интервью Мшанской отличались безупречным петербургским стилем. Она была глубоким знатоком театра и классической музыки, став для многих проводником в мир высокого искусства.

Мшанская долгие годы трудилась на советском телевидении в должности музыкального редактора. Она сыграла ключевую роль в популяризации опер и оперетт благодаря их телевизионным экранизациям в 1970-1980-х годах. Благодаря ее усилиям зрители смогли познакомиться с шедеврами мирового музыкального искусства, такими как опера «Дон Паскуале».

Позже она создала и вела программу «Царская ложа», которая освещала культурную жизнь Санкт-Петербурга. Кроме того, Мшанская занимала должность шеф-редактора отдела художественных программ студии «Культура» ГТРК «Санкт-Петербург». В 2008 году ей было присвоено звание кавалера ордена Дружбы народов.

В начале 1960-х годов во время съемок телеспектакля «Кюхля» впервые встретились Галина Мшанская и Олег Басилашвили. В браке у них родились две дочери. Ольга Мшанская работает на петербургском телевидении, а Ксения Басилашвили до закрытия радиостанции была обозревателем по вопросам культуры на «Эхе Москвы».