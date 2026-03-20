Жизнь с СМА: Дмитрий Ломтев борется с болезнью, и ему нужна помощь

Никогда не сдаваться учит всех Дмитрий Ломтев из Северодвинска. Он всю жизнь борется со спинальной мышечной атрофией. СМА диагностировали в полгода, а сейчас Дмитрию уже 38. И несмотря на все трудности - и благодаря родителям - пытается вести активную жизнь. Болеет за «Спартак». В 2018 году съездил с отцом на чемпионат мира в Москву. А теперь Дмитрию нужна сложная операция на почке.

Жизнь Дмитрия Ломтева - ежедневная изматывающая борьба с тяжелым генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией. С годами болезнь постепенно забрала у него возможность двигаться, свободно говорить и даже дышать без серьезных усилий. Легкие работают плохо из-за слабых мышц. Показатели насыщения крови кислородом опускаются до критических. Дмитрий не может жить без специального аппарата. Со сложным устройством, закрепленным на голове, приходится спать и ночью.

«Практически у меня сна-то как такового нет. Я слышу - он дышит, дышит, и вдруг останавливается дыхание. Бывает до минуты. Я встаю, его переворачиваю, чтобы сам начал дышать. А аппарат не дает останавливаться дыханию, и он нормально может спать», - рассказывает мама Елена.

Дмитрий буквально скован в неподвижном теле и полностью зависит от помощи близких. Рядом только родители-пенсионеры. Часть родственников перестали общаться с семьей. Отец взял на себя решение всех финансовых вопросов, мать - посвятила свою жизнь заботе о сыне. Изо дня в день ее рутина не меняется на протяжении 38 лет: подъем после бессонной ночи, утренние процедуры, завтрак, зарядка.

Все возможности Дмитрия собраны в правой руке - лишь часть ее пальцев остались подвижными. Тем не менее, ему удается развивать небольшой блог, иногда монтировать ролики, писать музыку. Раньше этой рукой он мог свободно печатать на клавиатуре. Однако после перенесенного ковида может только работать компьютерной мышью.

«И до сих пор вот не могу восстановить ее. Не восстановилась до того уровня, какой был», - говорит он.

В 2018 году у Дмитрия сбылась заветная мечта - он попал на финал Чемпионата мира по футболу. В Москву приехал с отцом на машине. Путь был нелегким.

«15-16 часов без остановок. Когда приехали - я устал, ноги болели ужасно. Физически было очень тяжело, но ничего. Стоило того, того стоило», - рассказывает он.

У Дмитрия есть еще одна мечта - он хочет избавиться от боли. В 2006 году у него обнаружили камни в почках. И вот уже 20 лет он вынужден терпеть сильнейшие приступы, которые порой повторяются ежедневно. Таблетки и уколы едва спасают. Нужна операция.

«Ужасный был приступ почечной колики. Боль настолько сильная была, что я даже не мог никого позвать», - делится Дмитрий.

Врачи в Архангельской области не рискнули делать операцию. Пошли по пути временных решений - установили стенты, планировали заменить их спустя полгода. Однако сделать это не удалось.

«Когда стенты начали вытаскивать - удалить их не удалось, потому что инкрустация произошла. Они обросли камнями», - объясняет Дмитрий.

Он обращался в разные клиники, но в операции везде отказывали. И все же удалось найти тех, кто согласился оказать помощь. Камень и стент извлекли из левой почки. Впереди еще одна операция. И по словам врачей - медлить нельзя.

«К сожалению, течение мочекаменной болезни имеет свои закономерности. И чем больше времени пройдет без оперативного вмешательства - тем хуже прогноз в отношении восстановления почечной функции», - говорит врач-уролог АО «Ильинская больница» Валерий Епишов.

Сейчас состоянию Дмитрия угрожает возможный сепсис. Для проведения второй операции нужно собрать около 2 млн рублей. Это сумма неподъемная для семьи. Родители серьезно волнуются. На фоне стресса отец перенес уже три операции на сердце. Он до сих пор со слезами вспоминает, как врачи предлагали отказаться от маленького Димы. Еще тогда в семье твердо решили ни в коем случае не опускать руки.

«Говорили - сдайте в дом ребенка, в интернат, все равно долго не проживет, до подросткового возраста не доживет. Я говорю: "Он же не дурак, он все понимает"», - рассказывает Леонид Ломтев.

А мама Дмитрия повторяет: «Мы не сдаемся, вот. У нас всю жизнь вот такая борьба».

