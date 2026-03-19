Ученикам начальных классов начнут преподавать курс «Моя семья»

В школах России с 1 сентября появится новый курс «Моя семья», предназначенный для учащихся 1-4-х классов. Об этом РИА Новости сообщила Татьяна Поликарпова, автор-разработчик программы.

Курс предполагается преподавать в виде дополнительного занятия. Дети будут изучать по одной теме в месяц.

Учебные материалы для курса «Моя семья» уже включили в федеральный перечень рекомендованных учебников, подтвердили в Минпросвещения РФ. Программа не будет обязательной. Школы смогут вводить ее по своему усмотрению, учитывая пожелания родителей.

Для учащихся 1-го класса основной темой станет любовь. Школьники будут изучать, как семья помогает им адаптироваться в обществе, развивает любовь к своим соотечественникам и Родине.

Во 2-м классе курс сосредоточен на традиционных духовно-нравственных ценностях России, которые формируются в семье. Предусмотрены такие темы, как «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».

Учебное пособие для 3-го класса будет акцентировать внимание на добрых качествах и добродетелях, которые воспитываются в семье. Пособие для 4-го класса посвящено взаимоотношениям между взрослыми и детьми. Цель курса в 4-м классе - подготовить детей к подростковому возрасту, помочь им осознать ценность семьи и научить ценить ее, подытожила Поликарпова.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что важно учитывать режим занятости работающих родителей при составлении расписания детских садов и групп продленного дня в школах. Президент отметил, что эту задачу уже поставили, и результаты работы подведут на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в июне.