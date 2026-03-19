В Севастополе один человек погиб из-за атаки дронов ВСУ

Еще двое жителей города получили травмы средней тяжести.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 04:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мужчина погиб из-за террористической атаки украинских БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что погибший находился в одном из частных домов в СНТ. Развожаев добавил, что двое человек пострадали, у них травмы средней тяжести. Также в нескольких жилых домах выбило стекла в окнах.

Осколками от сбитых БПЛА повредило восемь автомобилей на улице Вакуленчука. В общей сложности, по словам губернатора Севастополя, силы ПВО сбили над городом 27 беспилотников киевского режима.

Развожаев также сообщил, что от упавших обломков сбитых дронов в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парка Победы в результате падения обломков загорелся небольшой участок крыши в здании аппартаментов. В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы. У Фиолентовского шоссе возгорание травы и одного из промышленных зданий.

Губернатор подчеркнул, что спецслужбы работают на месте происшествия. Он попросил жителей Севастополя не подходить к крупным частям сбитых БПЛА, и сразу же сообщать о таких находках по номеру 112.

#Крым #бпла #Севастополь #дроны #Михаил Развожаев #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
