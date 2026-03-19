«Новые боги войны»: инструктор рассказал, как готовят операторов БПЛА

Пока неуверенно и совсем не плавно дрон-камикадзе с нагрузкой, имитирующей снаряд, взмывает в воздух. За ним - еще один. Расчет новичков-операторов БПЛА ведет охоту за целью из укрытия под присмотром опытных инструкторов.

«Это сейчас новые "боги войны". Очень много... Я когда пришел – удивился, очень много именно молодых от 18 до 25 где-то, прямо очень много. Но это тяжело на самом деле. Очень много теории. И именно вот эта моторика... Кажется, так легко взять и взлететь, но это непросто», - поясняет инструктор операторов FPV-дронов войск беспилотных систем с позывным «Мультик».

Войска беспилотных систем - это новая элита российской армии. Подразделения появились за короткое время практически с нуля - задачу поставил верховный главнокомандующий. Новые полки и бригады были окончательно сформированы к осени прошлого года. И, как сказал Владимир Путин, половина вражеской техники за все время специальной военной операции была уничтожена именно руками и глазами операторов беспилотников.

Методика обучения операторов, которую придумали в еще 2023 году, постоянно улучшается и модернизируется. А выпускники окружных учебных центров с передовой делятся кадрами успешной боевой работы. Вот так например, боец с позывным «Фобос» сбил в полете вражескую «Бабу-Ягу». Или другой, с позывным «Штиль», показал, как уничтожает блиндажи и живую силу противника, спрятанную в лесу.

«Мне больше всего нравится применение БК КЗ-6. Кумулятивно-зажигательный боеприпас, радиус поражения 300 квадратных метров. Когда он заходит на FPV-дроне четко в цель - лучше любого другого танка. Это электрозамыкательная цепь, называется "кипятильник" простыми словами. При касании происходит подрыв и детонация», - показывает инструктор операторов FPV-дронов войск беспилотных систем с позывным «Арцах».

Но сразу стать повелителем неба не получится. Прежде, чем делать фигуры высшего пилотажа, нужно научиться управлять дроном в закрытом помещении. Где нет главного осложняющего фактора - сильного ветра.

Это самые первые шаги в обучении - в этом помещении наши бойцы учатся чувствовать габариты дрона. Для этого они проходят специальную полосу препятствий и пролетают сквозь узкие отверстия, которые имитируют окна и двери. Очень часто именно там находятся огневые точки боевиков.

Прежде всего начинающие операторы должны освоить компьютерный симулятор управления БПЛА и виртуальную реальность. Молодым геймерам это дается легче всего. У бойца с позывном «Патефон» таких навыков нет, но зато есть реальный боевой опыт. На СВО он с самого начала, служил в инженерных войсках. Всего месяц назад был ранен на Сумском направлении. Уже находясь в госпитале, решил сменить квалификацию.

«Нравится просто - не БПЛА-шником, а инженером. Нравится сам процесс - изготовление зарядов, сбрасывание их. Надо шагать во времени с ними - осваивать много-много боеприпасов новых. Я думаю эффективнее, чем FPV, еще ничего не придумали», - рассказал оператор БПЛА войск беспилотных систем с позывным «Патефон»

Наборы кандидатов в войска беспилотных систем ведутся по всей стране. Реальный шанс стать инженером или оператором дрона есть абсолютно у каждого. Обучение занимает всего месяц - дальше боевое слаживание в составе батальонов, в том числе нового рода войск, работа в зоне СВО и охрана государственных границ.