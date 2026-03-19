Станции метро «Проспект Мира» и «Рижская» изменят режим работы 20 марта

Утром 20 марта в Московском метрополитене изменится режим работы станций «Проспект Мира» и «Рижская». Об этом сообщает столичный дептранс.

Временные изменения в работе станций связаны с проведением коллективной молитвы в мечети на проспекте Мира. Завтра мусульмане отмечают один из главных праздников ислама - Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Известно, что станция «Проспект Мира» Кольцевой линии с 05.30 будет работать только на выход и пересадку, а Калужско-Рижской линии - с 05.45. Станция «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) с 07.45 будет работать только на вход и пересадку.

«В пятницу, 20 марта, до окончания развоза пассажиров в течение утренних часов вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы. <...> Для входа или выхода в метро на время ограничений пользуйтесь, пожалуйста, соседними станциями», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что временные изменения на двух станциях метро вводятся для эффективного перераспределения пассажиропотоков. Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме. Известно, что завтра на 20 станциях метро будут дежурить десятки инспекторов ЦОМП.