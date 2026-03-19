Мессенджер Max получил статус социальной сети

РКН сообщил о внесении в реестр страниц и каналов, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков.
Виктория Бокий 19-03-2026 15:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Национальный мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом говорится на официальном сайте Роскомнадзора.

Ведомство также сообщает, что авторы каналов в отечественном мессенджере, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей, смогут верифицировать его с помощью специальной метки А+. Это поможет защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, дав возможность убедиться в достоверности источника информации.

В сообщении подчеркивается, что в пабликах с аудиторий более 10 тысяч подписчиков будет запрещено размещать рекламу и пожертвования. Помимо этого, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр РКН.

Напомним, аудитория телеканала «Звезда» в мессенджере Max на днях превысила 50 тысяч подписчиков. Чтобы ничего не пропустить и быть в курсе всех новостей в стране и мире, переходите и вы по ссылке.

#роскомнадзор #соцсеть #мессенджер #РКН #Max
