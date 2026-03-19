Гиттлер встретится с Зелински на выборах во Франции

Предвыборная кампания в небольшом французском городке Арси-сюр-Об с населением 2785 человек привлекла внимание мировых изданий из-за фамилии мэра. Его зовут Шарль Гиттлер. А один из его оппонентов - Антуан Рено-Зелински. После первого тура из борьбы выбыла претендентка Анни Сука.

Гиттлер пожаловался BBC, что ситуация в этом году «вышла из-под контроля». Раньше насчет его фамилии подшучивали, на плакатах иногда рисовали усы. А теперь в интернете пишут, что 37% жителей Арси поддерживают Гитлера. Его жена от этого плачет, рассказал глава города.

Французские соцсети заполнились юмористическими публикациями о противостоянии между Гитлером и Зеленским. Гиттлер считает, что это слишком раздутая тема. Мэр рассказал, что его отцу все советовали сменить фамилию. Но это было сложно и дорого.

Шарль Хиттлер представляет правоцентристский список, а его оппонент Антуан Рено-Зелински - крайне правое движение «Патриот». Второй персонаж этой истории недавно переехал в Арси. Часть его фамилии происходит от польской матери.

Антуан видел, что предвыборную гонку обсуждают из-за имен. Он понимает, почему это смешно, но хотел бы, чтобы об Арси говорили по другим причинам.

Интересно, что Арси-сюр-Об дал свое название городу недалеко от Одессы. В 1814 году Наполеон сражался при Арси против австрийской, прусской и русской армий. Два года спустя немецкие иммигранты назвали свое поселение Арциз в честь этой битвы.

Муниципальные выборы во Франции проходят в два этапа. Первый состоялся 15 марта, а второй пройдет 22-го. Французы выберут мэра Парижа и других крупных городов страны.