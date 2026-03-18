Медицинский щит: как выглядят новые модернизированные аптечки для бойцов СВО

В набор входит 35 современных медицинских изделий, все полностью отечественной разработки. Они прошли тестирование и доказали свою надежность.
Павел Кутаренко 18-03-2026 23:50
В Санкт-Петербурге на базе военно-медицинской академии работает единственный в стране центр тактической медицины. Все курсанты-выпускники здесь проходят обязательную подготовку, условия обучения максимально приближены к боевым.

Будущие военные врачи не должны бояться взрывов, ведь на передовой от их умений будут зависеть жизни бойцов. На одной из тренировок отрабатывают оказание первой помощи пострадавшим от удара беспилотника.

В «красной» зоне необходимо остановить кровотечение, наложить жгут или турникет. Далее эвакуация в укрытие, где медики должны оказать уже всю необходимую первую помощь.

Курсанты используют новую групповую аптечку для оказания самостоятельной и взаимопомощи. Она предназначена для санинструкторов или фельдшеров. Кроме того, она заметно отличается от индивидуальных наборов.

«Ключевое отличие в том, что у этой аптечки большое наполнение. При своем небольшом весе она позволяет использовать это все на нескольких пострадавших. Аптечка удобна для экипажей или небольших подразделений», - рассказал преподаватель Центра тактической медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Кирилл Швецов.

Внутри новой групповой аптечки - 35 медизделий отечественной разработки: эластичные бинты вместо устаревших марлевых, ампульницы с обезболивающими препаратами, противоожоговое гидрогелевое средство, компрессионные бандажные повязки. Многое добавлено сюда по рекомендациям специалистов тактической медицины.

Новая групповая аптечка уже прошла тестирование в центре тактической медицины, в том числе, и на манекенах. Она разработана в рамках исполнения поручения министра обороны Андрея Белоусова по совершенствованию методов и средств оказания первой помощи на поле боя.

На тренировке в зоне СВО бойцы уже получают модернизированные индивидуальные аптечки, куда тоже добавлен стропорез, улучшенные жгуты и турникеты. Модернизированные индивидуальные аптечки уже спасают жизни наших бойцов, а новые групповые комплекты поступят на фронт в ближайшее время.

#ВС РФ #Медицина #врачи #Лечение #наш эксклюзив #аптечка #СВО
