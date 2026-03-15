Эксперт рассказал, почему поддержка йеменских хуситов усилит влияние Ирана

Йеменским хуситам достаточно одной попытки ударить по порту, где загружаются танкеры с саудовской нефтью, или обстрелять проходящие мимо суда, и уже начнется прерывание нормального судоходства. Может быть, подключение хуситов и будет той последней каплей, после которой республиканцы убедят президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Это будет дополнительный шок для мировой экономики... Одна новость о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива приведет к дополнительному шоку и росту цен», - сказал он.

Это менее важно, чем Ормузский пролив, потому что ему нет альтернативы, добавил Юшков. Но потребителям от этого не легче, так как любая блокировка стратегически важного объекта скажется на стоимости товара - цены на нефть и газ все равно вырастут.

Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива будет означать, что йеменские хуситы вступают в войну. Иран активно подключает свои силы в регионе, и логично ему было бы привлечь хуситов и к блокировке пролива, и к ударам по порту, где заканчивается нефтепровод по Саудовской Аравии, считает эксперт.

Задача Ирана - максимально увеличить цены на нефть, чтобы ударить по Соединенным Штатам и конкретно по администрации Трампа. От этого вырастет цена на бензин и дизель на внутреннем рынке и поддержка главы Белого дома снизится.

По мнению гостя программы, перекрытие пролива поможет давить дальше на США и заставить администрацию Трампа под любым предлогом выйти из этого конфликта. Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, тем сильнее нарастает дефицит и растут цены. А если еще и хуситы подключатся, то это приведет к дополнительному скачку.

«В этом плане время на стороне Ирана», - заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что власти Йемена могут заблокировать стратегически важный пролив в поддержку Ирана. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит огромная часть мировых морских перевозок, в том числе около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового СПГ.