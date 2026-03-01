Экипаж Су-35С прикрыл армейскую авиацию в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает о том, что экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции.

Истребитель уничтожил ракетой беспилотник противника самолетного типа, прикрыв тем самым вертолеты армейской авиации, наносящие удары по наземным целям. Они уничтожали боевиков ВСУ и пункты временной дислокации врага в интересах группировки войск «Восток», уточнили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают полеты в любое время суток и при любых погодных условиях, используя самые различные типа авиационных вооружений.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Самолет нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.