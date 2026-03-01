МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл армейскую авиацию в зоне спецоперации

Удары российских вертолетов наносились в интересах группировки войск «Восток».
01-03-2026 08:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. 

Истребитель уничтожил ракетой беспилотник противника самолетного типа, прикрыв тем самым вертолеты армейской авиации, наносящие удары по наземным целям. Они уничтожали боевиков ВСУ и пункты временной дислокации врага в интересах группировки войск «Восток», уточнили в российском оборонном ведомстве. 

В МО РФ добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают полеты в любое время суток и при любых погодных условиях, используя самые различные типа авиационных вооружений.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Самолет нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#ВКС РФ #самолеты #Минобороны РФ #истребители #спецоперация #су-35с #Министерство обороны РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 