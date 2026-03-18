Россиянка погибла в ДТП с микроавтобусом в Пхукете

Одна россиянка погибла в результате ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

Также издание заявило об 11 пострадавших в результате аварии россиян. Подробности произошедшего не сообщаются. Ведется расследование.

В январе генеральное консульство России в Пхукете подтвердило гибель российской гражданки во время столкновения туристического катера и рыболовного траулера. У острова Пхи-Пхи скоростная лодка с туристами столкнулась с рыболовным траулером. Из-за этого передняя часть разлетелась, а после катер начал тонуть. На борту находились 52 туриста, в том числе россияне, а также три члена экипажа. Все они оказались в воде. Пострадал 21 человек, их доставили в больницу.