МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянка погибла в ДТП с микроавтобусом в Пхукете

Также сообщается об 11 пострадавших в результате аварии гражданах России.
Сергей Дьячкин 18-03-2026 04:34
© Фото: Adirach Toumlamoon, Keystone Press Agency, Global Look Press

Одна россиянка погибла в результате ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

Также издание заявило об 11 пострадавших в результате аварии россиян. Подробности произошедшего не сообщаются. Ведется расследование.

В январе генеральное консульство России в Пхукете подтвердило гибель российской гражданки во время столкновения туристического катера и рыболовного траулера. У острова Пхи-Пхи скоростная лодка с туристами столкнулась с рыболовным траулером. Из-за этого передняя часть разлетелась, а после катер начал тонуть. На борту находились 52 туриста, в том числе россияне, а также три члена экипажа. Все они оказались в воде. Пострадал 21 человек, их доставили в больницу.

#в стране и мире #происшествие #ДТП #Таиланд #микроавтобус #Пхукет #туристы из РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 