Каллас: ЕС не понимает целей США в Иране из-за отсутствия общения

Из-за отсутствия коммуникации между Брюсселем и Вашингтоном ЕС так и не смог понять целей, ради которых США начали войну с Ираном. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы - союзники Америки, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. С нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны», - рассказала она в интервью агентству Reuters.

Она обратила внимание, что Евросоюз готов инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением. Однако ответа от США пока нет.

По информации немецкой газеты Bild, начало военной операции США против Ирана привела к расколу в администрации Дональда Трампа на два лагеря. Известно, что госсекретарь Марко Рубио «на стороне» американского лидера, в то время как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс «ближе к движению MAGA».

В преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в 2028 году, глава Белого дома отдает предпочтение Рубио. В то время как Вэнса отодвинули на второй план. Трамп даже раскритиковал вице-президента, заявив, что тот отличается в философском плане.